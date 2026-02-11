Görevlerinden ayrılan Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'tan veda mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre görevden affını isteyerek ayrılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Akın Gürlek; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Atamaların ardından Yerlikaya ve Yılmaz, sosyal medya hesaplarından ve da mesajları yayımladı.

ALİ YERLİKAYA: ALLAH'A EMANET OLUN

Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.



Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.



Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.



Allah’a emanet olun"

YILMAZ TUNÇ: TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yılmaz Tunç ise şu cümleleri kullandı: