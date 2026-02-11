İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir: Ayrıntılı biyografi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kabinede görev değişimi yaşandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'na atandı.

1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya gelen, ilk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1998'de 8 ay süreyle İngiltere'de bulunan Çiftçi, 1999'da Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA GÖREV YAPTI

Meslek hayatı boyunca Aksaray'ın Gülağaç, Erzurum'un Tekman, Nevşehir'in Derinkuyu, Bitlis'in Adilcevaz ve Kırşehir'in Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.

2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulunan Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.

AKADEMİK HAYATINI SÜRDÜRDÜ

Akademik çalışmalarını sürdüren Çiftçi, 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Çiftçi, 2012'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.

Evli ve üç çocuk babası olan Çiftçi, İngilizce ve Arapça biliyor.