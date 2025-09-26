Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine özel klip yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürüyor...

Yaşanan gelişmede Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington’daki temaslarını özel bir klip ile paylaştı.

DONALD TRUMP İLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARASINDA TARİHİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington’da Beyaz Saray’da tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.

TRUMP'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK ÖVGÜ DOLU SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İki liderin samimi atmosferde geçen temasları sonrası Beyaz Saray, ziyarete dair hazırladığı özel bir video klibi sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Klipte Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgü dolu sözleri ve Türkiye-ABD ilişkilerine dair mesajları öne çıktı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİRLİKTE OLMAK BİR MUTLULUK"

Videoda Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmak bir mutluluk" diyerek başladığı açıklamasında iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğa vurgu yaptı.

Trump, "Ve aslında biz uzun zamandır dostuz" sözleriyle ikili ilişkilerin sürekliliğine dikkat çekti.

"O, SAYGI GÖREN BİR LİDER"

Trump, Erdoğan için, "O, son derece saygı duyulan bir adam, saygı gören bir lider" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da ve dünyada da güçlü bir itibara sahip olduğunu belirten Trump, "Ve dünyada da onu tanıyan herkes tarafından biliniyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAVUNMA ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINA İŞARET ETTİ

Klipte yer alan diğer bir bölümde ise Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savunma alanındaki çalışmalarına işaret ederek, "O, muazzam bir ordu kurdu, güçlü bir ordu" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE TİCARET VURGUSU: "BUNU SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı, ikili ekonomik ilişkilerin önemine de değindi.

"Türkiye ile çok ticaret yapıyoruz" diyen Trump, "Ve biz bunu sürdürmeye devam edeceğiz ve daha fazla ticaret yapacağız" sözleriyle iş birliğinin gelecekte daha da güçleneceğinin altını çizdi.

"BU ADAMA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Klibin sonunda Trump’ın, "Ama ben bu adama büyük saygı duyuyorum" sözleri öne çıktı.

ZİYARETE ÖZEL DETAYLARA YER VERİLDİ

Paylaşılan klipte Erdoğan’ın Beyaz Saray’a gelişi, tokalaşma anları, imza törenleri ve heyetler arası görüşmelerden özel görüntüler de yer aldı.