Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze'de anlaşma yakın

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Gazze'de ateşkes teklifinin ana gündem olması beklenen görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu'nun ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: ANLAŞMAYA YAKINIZ

Türkiye saati ile 18.30 sıralarında başlayacak görüşme öncesi Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Gazze için anlaşmaya yakınız, iki tarafın da kabul etmesinden umutluyuz." ifadelerine yer verildi.

21 MADDELİK ATEŞKES TEKLİFİ

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un, Gazze'de ateşkese varılması için 21 maddelik yeni bir teklif sunduğu bildirilmişti.

Basında çıkan haberlere göre, ateşkes teklifinde anlaşmaya varılırsa İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların sonlandırılması, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin 48 saat içerisinde serbest bırakılması, İsrail ordusunun aşamalı olarak Gazze'den geri çekilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması, tüneller dahil olmak üzere saldırı amaçlı askeri altyapının yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilmesi isteniyor.

Teklifte ayrıca Gazze'nin halka günlük hizmetleri sağlamakla sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilmesi öngörülüyor.