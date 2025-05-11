Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Dün İstanbul'da korkunç bir kaza yaşandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Haramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dışarı çıkan yolculardan bazılarının yaralandığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken 1 kişi hayatını kaybederken 54 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ŞOFÖR MAHALLİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı kaza anı, şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı.

Görüntülerde, kazanın yaşandığı anlarda şoförün verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.