Bilecik'te alevler yeniden yükseldi: Zeytinliği yanan köylü o anları anlattı

Türkiye'de birçok bölgede, doğal ya da insan kaynaklı nedenlerle orman yangınları çıkıyor.

Birçoğu ekiplerin özverili çalışmasıyla kontrol altına alınırken, bir yandan bu yangınlar facialara da sebep oluyor.

10 PERSONEL ŞEHİT DÜŞTÜ

Eskişehir'deki yangın söndürme çalışmaları sırasında 10 personel şehit düştü.

Türkiye bu acı haberle sarsılırken, pek çok ilde alevler yükselmeye devam ediyor.

BİLECİK'TE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Bilecik'te çıkan orman yangınının sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındığı ve alevlerin olmadığı, sadece dumanların yükseldiği belirtilmişti.

An itibariyle, Osmaneli-Vezirhan-Bakırköy hattında alevlerin yeniden yükseldiği bildirildi. Bayırköy Paşalarboğazı mevkiinde yangının yoğunlaştığı öğrenildi.

Osmaneli İçmeler mevkiinde de dumanların yerini alevlere bıraktığı bilgisi edinildi.

"HAYVANLARIMI SON ANDA KURTARDIM"

Öte yandan, bir köylünün zeytinliği yangında küle döndü. O anları anlatan köylü, "Yukarıda 10 dönüm zeytinliğim, yandı. İçinde bahçe evim var. orada yaşıyorum. Başka evim yok. Köyden buraya geldim. Aşağıda hayvanlarım vardı, son anda kurtardım. 25 tane keçi, koyunum vardı. Onlar kurtuldu, arkadaş sahiplenip götürdü." dedi.