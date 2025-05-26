İHA

Bilecik'te kent merkezinde öğleden sonra etkili olan kısa süreli fırtına, şehirde hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgesinde bazı çatı parçaları yerinden koparken, birçok ağacın kalın dalları kırılarak yollara düştü.

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ, YOLLAR KAPANDI

Kırılan ağaç dalları park halindeki bazı araçlara zarar verirken, cadde ve sokaklar kapanma noktasına geldi.

Belediye ekipleri olayın hemen ardından seferber oldu.

Yola düşen dallar kamyonlara yüklenerek kaldırıldı, şehir genelinde temizlik çalışmaları yapıldı.

'BENİM ÜSTÜME DE DÜŞEBİLİRDİ'

Fırtınanın en tehlikeli anlarından birine tanık olan Naciye Demir, yaşadıklarını anlatırken "Ben buradan geçerken büyük bir fırtına koptu. Ağaç birden düştü, benim üstüme de düşebilirdi. Çoluk çocuğun üstüne de düşebilirdi." ifadelerini kullandı.

FIRTINA SONRASI TEMİZLİK YAPILDI

Belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcadı.

Devrilen dallar hızlıca kaldırılarak, vatandaşların güvenliği sağlandı.

Can kaybı yaşanmazken, yetkililer benzer hava olaylarında dikkatli olunması uyarısında bulundu.