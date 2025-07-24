Bilecikte yeniden yükselen alevlerden kaçan horoz bayıldı: İHH ekibi kurtardı

Ülkenin birçok bölgesinde alevler yükselmeye devam ediyor.

Pek çok yangın ekiplerin özverili çalışmasıyla kontrol altına alınırken, Bilecik'te alevler yeniden yükseldi.

ALEVLERDEN KAÇARKEN BAYILDI

Osmaneli ilçesinde günlerdir süren orman yangını sadece insanları değil, doğadaki her canlıyı etkiledi.

Alevlerin arasında can havliyle kaçan bir horoz, yorgun düşüp yol kenarında baygın halde kaldı.

İHH EKİBİNDEN YÜREK ISITAN HAREKET

Ancak tam o sırada yoldan geçen İHH (İnsani Yardım Vakfı) gönüllüleri, aracın camından fark ettikleri horoz için durdu.

Ekip, yangın bölgesine yardım götürmek üzere ilerlerken gördükleri bu sessiz çığlığa kayıtsız kalmadı.

HOROZU ÖLÜME TERK ETMEDİLER

Hemen inip horozu elleriyle suyla serinlettiler, gölgeliğe alıp uzun süre başında beklediler.

Bir süre sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan horozun canlanması, orada bulunan herkesin yüreğini burktu ve umutla doldurdu.

"YANGIN İÇİMİZİ DE YAKIYOR"

İHH gönüllülerinden biri, "Yangın sadece ağaçları değil, içimizi de yakıyor. Bu horoz da Allah'ın sessiz kullarından biri. Onun nefesini geri kazandığını görmek hepimize moral oldu" dedi.

Ormanların yandığı, yüreklerin kavrulduğu bu günlerde, bir horozun hayata tutunuşu insanlığın en güzel yüzünü bir kez daha gösterdi.