Bilgi Üniversitesi'nin TMSF'ye devrine ilişkin YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama geldi

Sabah saatlerinde dikkat çeken bir operasyon yapıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e operasyon düzenlendi ve 121 şirkete de el konuldu.
TMSF'ye devredilen yerler arasında Bilgi Üniversitesi'nin de bulunması üzerine YÖK Başkanı Erol Özvar, bilgilendirme açıklaması yaptı.
Özvar, açıklamasında "herhangi bir sorun olmadığını" belirtti ve şöyle dedi:
"ADLİ SÜRECE İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DE DAHİL EDİLDİ"
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.
"EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"
Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.