Bilgi Üniversitesi'nin TMSF'ye devrine ilişkin YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama geldi Can Holding'e yapılan operasyon sonrası Bilgi Üniversitesi de TMSF'ye devrildi. Bunun akabinde açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.