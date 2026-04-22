Bilim temelli iklim eylemi için Boğaziçi Üniversitesi’nde COP31 istişaresi

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını yürüten Sıfır Atık Vakfı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine yönelik temaslarını sürdürüyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, bu kapsamda, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve üniversitenin çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanında çalışan akademisyenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

"AKADEMİK İŞBİRLİĞİ VE ORTAK AKIL İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, “Sürdürülebilir bir gelecek için akademik iş birliği ve ortak akıl ile çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Görüşmede, üniversitelerin iklim değişikliği alanında bilimsel bilgi üretimi, bu bilginin iklim yönetişimi ve sürdürülebilir kalkınma politikalarına aktarılması ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilim temelli iş birlikleri ve diplomasi süreçlerindeki rolü kapsamlı şekilde ele alındı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AĞLARINA KATKILAR ELE ALINDI

Toplantıda, Boğaziçi Üniversitesi’nin iklim değişikliği, enerji dönüşümü, sürdürülebilir finans, çevre politikaları ve tüm eğitim kademelerindeki öğretmenler, öğrenciler, çocuklar ve gençlere yönelik eğitim çalışmaları başta olmak üzere, bu alanlardaki bilgi birikimi değerlendirilirken; üniversitenin aynı zamanda ev sahipliği yaptığı UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Türkiye aracılığıyla ulusal ve uluslararası sürdürülebilir kalkınma ağlarına sunduğu katkılar da ele alındı. Üniversitenin sahip olduğu akademik kapasitenin COP31 sürecine sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu.

COP31 GÜNDEMİNİN TEMEL BAŞLIKLARI MASAYA YATIRILDI

Ağırbaş görüşmede, Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi hazırlıkları kapsamında Türkiye’nin geldiği noktaya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme paylaştı.

Bu çerçevede; uygulama odaklı iklim eylemi, dayanıklılık ve uyum politikaları, iklim finansmanının harekete geçirilmesi, döngüsel ekonomi, sıfır atık yaklaşımı ve çok paydaşlı uluslararası iş birlikleri COP31 gündeminin temel başlıkları arasında öne çıktı.

COP31 YALNIZCA DİPLOMATİK BİR ZİRVE DEĞİL, STRATEJİK BİR PLATFORM

Görüşmede ayrıca, COP31’in yalnızca diplomatik bir zirve değil; somut çözümlerin geliştirileceği, farklı sektörlerin ortak hareket edeceği ve uzun vadeli dönüşüm süreçlerinin hızlandırılacağı stratejik bir platform olduğu vurgulandı.

Üniversitelerin ise bilgi üretimi, yenilikçi politika önerileri geliştirilmesi, genç nesillerin sürece dahil edilmesi ve bilim temelli çözümlerin yaygınlaştırılması bakımından kritik aktörler olduğu ifade edildi.

Ziyaretin, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı sürecinde yükseköğretim kurumlarıyla kurduğu iş birliğini güçlendirmesi, akademi ile politika yapım süreçleri arasındaki etkileşimi artırması ve iklim alanında ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

ÇEVRESEL POLİTİKALAR BİLİMSEL BİLGİYLE DESTEKLENİYOR

Sıfır Atık Vakfı, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde geliştirilen Sıfır Atık yaklaşımını bilimsel temellere oturtarak akademik alanda daha görünür ve etkili kılmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar, çevresel politikaların yalnızca uygulama düzeyinde değil, aynı zamanda bilimsel bilgiyle desteklenen bir dönüşüm modeli olarak ele alınmasını hedeflemektedir.

COP31 ZİRVESİ'NE GENİŞ VE KAPSAYICI KATILIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Vakıf; akademi dünyasıyla kurulan iş birlikleri sayesinde aynı zamanda özellikle genç nesillerde çevre bilincinin güçlendirilmesine odaklanmaktadır. Sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşması için geliştirilen projeler kesintisiz şekilde devam ederken, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Ofisi de COP31 zirvesine geniş ve kapsayıcı bir katılım sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Sıfır Atık yaklaşımı, yalnızca çevresel etkileri azaltmaya yönelik teknik bir model olarak değil, doğayla uyumlu bir yaşam biçimini teşvik eden bütüncül bir anlayış olarak ele alınmaktadır.

Bu çerçevede Sıfır Atık Vakfı, doğal kaynakların korunmasını, üretim ve tüketim alışkanlıklarının yeniden şekillendirilmesini ve toplum genelinde sürdürülebilirlik bilincinin güçlendirilmesini temel öncelikleri arasında görmektedir.

Bu yaklaşım, kalkınma anlayışını doğa ile denge içinde yeniden tanımlamayı da beraberinde getirmektedir.