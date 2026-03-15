'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi, yarın idrak edilecek

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Bu yıl 19 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı, 19 Mart'ta sona erecek.

Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak geçen Kadir Gecesi ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ın son haftası idrak edilecek.

KADİR GECESİ, YARIN İDRAK EDİLECEK

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk geliyor.

Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

"O GECE TAN YERİ AĞARINCAYA KADAR ESENLİK DOLUDUR"

Kur'an-ı Kerim'de 'tek gece' olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir.

Kazası yoksa nafile kılar.

Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salat ü selamlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Süfyan-i Sevri:

"Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.