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Binali Yıldırım, sahneye çıkıp türkü söyledi

Binali Yıldırım, sahneye çıkıp türkü söyledi

Murat Dalkılıç’ın konsere geç kalması üzerine sahneye çıkan Binali Yıldırım, gençlerle ‘Erzincan’a girdim ne güzel bağlar’ ve ‘Uzun ince bir yoldayım' türkülerini söyledi.