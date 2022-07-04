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    Binali Yıldırım, sahneye çıkıp türkü söyledi

    Binali Yıldırım, sahneye çıkıp türkü söyledi

    Murat Dalkılıç’ın konsere geç kalması üzerine sahneye çıkan Binali Yıldırım, gençlerle ‘Erzincan’a girdim ne güzel bağlar’ ve ‘Uzun ince bir yoldayım' türkülerini söyledi.
    • 04.07.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 09:42
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    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Cumhuriyet Meydanı’nda sahneye çıktı. Murat Dalkılıç konseri öncesinde Yıldırım, mikrofonu eline aldı.

    Binali Yıldırım, “Murat Dalkılıç 5 dakika geç kalacak, yolda. Ben boşluğu dolduruyorum.” diyerek 'Erzincan'a girdim ne güzel bağlar' türküsünü seslendirdi.

    Seyircilerin tekrarı için “Bir daha” demeleri üzerine Yıldırım, esprili bir dille “Ben Murat Dalkılıç’ın yerini tutamam. Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor.” dedi.

    Seyirciyle, “Uzun ince bir yoldayım” türküsünü söyledi

    Israrlara dayanamayan Yıldırım, seyirciyle bir ağızdan 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü söyledi.

    Erzincan Valisi Mehmet Makas, Yıldırım’a el işlemesi bakır kupa hediye etti. Yıldırım, bakır kupayı havaya kaldırıp sahnenin karşısında duran gençlere verdi.

    Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi VİDEO

    Yıldırım, nikah şahitliği sözü verdi

    Renkli geçen etkinliğe bir de evlilik teklifi damga vurdu. Havai fişek gösterisi sonrası sahneye çıkan Abdullah Çiçek de kız arkadaşı Cansel Akpınar'a, evlilik teklifinde bulundu. Evet cevabını alan genç, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan nikah şahidi olma sözü aldı.

    Binali Yıldırım, sahneye çıkıp türkü söyledi #1

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