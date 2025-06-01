Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

DHA

Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı...

Bu kez deprem, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde geçtiğimiz dakikalarda meydana geldi.

Saat 12.26'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı.

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