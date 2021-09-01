Doğumuna az bir zaman kalan 2 çocuk sahibi Ebru Arslan koronavirüse yakalandı. Gebelik nedeni ile aşı olmadığı için pişman olduğunu belirten Arslan, gebe kadınlara aşı çağrısında bulundu.

Bingöl’de yaşayan 37 haftalık gebe olan 2 çocuk annesi koronavirüse yakalandı.

3'üncü çocuğuna hamile olan Ebru Arslan, kısa bir süre önce şiddetli göğüs ağrısı ve öksürük nedeniyle Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne giderek test verdi.

Burada testi pozitif çıkan anne Arslan, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı.

"AŞI OLMADIM, SONRADAN PİŞMAN OLDUM"

Aşı olmadığı için pişman olduğunu aktaran anne Arslan, "37 hafta 6 günlük hamileyim. Cuma gününe de sezaryenim var. Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım. İlk belirtilerim şöyle oldu göğüs ağrım başladı. Ciğerlerimde ağrı vardı. Ondan sonra öksürük oluşmaya başladı. Hastaneye geldim ve testim de pozitif çıktı” dedi.

Bingöl'de koronavirüse yakalanan hamile kadın, pişman olduğunu söyledi VİDEO









"MUHAKKAK AŞI OLSUNLAR"

Gebe kadınlara aşı çağrısında bulunan anne Arslan, “Bütün hamile bayanlara sesleniyorum, 3 aydan sonra muhakkak aşılarını olsunlar. Belki ben aşı olsaydım bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım” diye konuştu.





"GEBELERİMİZİN DAHA FAZLA ETKİLENDİĞİ DÖNEMDEYİZ"

Annelerin ve anne adaylarının doğacak çocukları için mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Erda Pay, son zamanlarda gebelerde vakaların arttığını belirtti. Uzm. Dr. Pay, "Özellikle son dönemde artan gebelerde koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ve gebelerimizin de haftası ilerledikçe gerek solunum sistemi gerekse dolaşım sistemindeki sıkıntılar nedeniyle gebelerimizin daha fazla etkilendiği bir dönem yaşamaktayız.





"AŞI TAVSİYE ETMEKTEYİZ"

"Bu süreçte hem gebelerimizin korunması hem de gebeler aşılandığı takdirde oluşacak koruyucu hücrelerin bebeğe geçerek, bebeğe olan koruyucu etkisi nedeniyle hem gebelik döneminde hem de aşı döneminde aşıyı tavsiye etmekteyiz. Gebelik sonrasında en mutlu zamanların yaşandığı bebeği kucağa sağlıklı alabilmek adına gebelik sürecinde anne adaylarımızın da aşı olmaları konusunda tekrardan ricacıyız" şeklinde konuştu.