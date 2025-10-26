Abone ol: Google News

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 27 Ekim'den Ankara'yı ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 27 Ekim'de Ankara'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 15:58
Ankara'da kritik zirve...

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde önemli bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. 

KEİR STARMER ANKARA'YA GELECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

GÜNDEMDE İKİLİ İLİŞKİLER OLACAK

Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacağı açıklandı. 

MISIR'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İkili geçtiğimiz haftalarda Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde bir araya gelmişti. 

Görüşmede Gazze'deki ateşkes süreci ele alınmıştı.

