Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 27 Ekim'den Ankara'yı ziyaret edecek

Ankara'da kritik zirve...
Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde önemli bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.
KEİR STARMER ANKARA'YA GELECEK
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
GÜNDEMDE İKİLİ İLİŞKİLER OLACAK
Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacağı açıklandı.
MISIR'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ
İkili geçtiğimiz haftalarda Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
Görüşmede Gazze'deki ateşkes süreci ele alınmıştı.