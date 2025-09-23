Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na yoğun katılım

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü.
Geçtiğimiz dakikalarda Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na eşi ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar arasında kürsüye geçerek konuşmasına başladı.
KRİTİK 'GAZZE' DEĞERLENDİRMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunarak dünyaya sesleniyor.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 80. GENEL KURULU'NA YOĞUN KATILIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında BM binasında yaptığı konuşmada salonun doluluğu dikkatlerden kaçmadı.
Salona ait çekilen karede, salonun neredeyse tamamen dolu olduğu görüldü.