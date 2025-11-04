Bisiklet, motosiklet, traktör kullananlara eldiven ve koruma gözlüğü zorunluluğu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı ve yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemenin yayınlanan maddelerine göre trafiğe çıkanlar için bazı ek önlemler getirildi.

SÜRÜCÜ VE ARAÇ SİCİLLERİ NASIL TUTULACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, sürücü ve araç sicillerinin tutulmasına ilişkin süreçlerde yenilikler getirildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, sürücü ve araç sicillerini tutmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) ihtiyaç duyulacak teknik bilgiler ile hukuki değişiklikler, kamu kurumlarının yanısıra, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişilerince elektronik sistemle yapılabilecek.

EKİPMAN ZORUNLULUĞU GELDİ

Yeni maddelere göre, bisiklet, motosiklet, traktör, elektrikli bisiklet kullanıcılarına eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipman zorunluluğu geldi.

Traktör kullananlar artık gözlük takacak, motosiklette arka tarafta oturan da gözlük ve eldiven takacak.

Ayrıca motosiklet yolcuları için de kask takma zorunluluğu devam ediyor.

CEZASI NE KADAR

Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti.