Bitki çayları artık sadece eczanelerde satılacak

Bitki çayları doğal zannedilse de içerdiği 2 bine yakın aktif kimyasal madde nedeniyle karaciğer, böbrek ve gen hasarı riskleri taşıyor.

Sağlık Bakanlığı, bitki çaylarının kontrolsüz kullanımını önlemek amacıyla satışlarını eczanelerle sınırlandıracak yeni bir düzenleme hazırlıyor.

RUHSATLI SATIŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Tıbbi bitki çaylarının güvenli, etkili ve kaliteli şekilde halka sunulması amacıyla Ankara’da “Tıbbi Çayın Ruhsatlandırılmasında Üreticinin Yol Haritası” konferansı düzenlendi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, bu ürünlerin ruhsatsız olarak piyasaya sunulmasının halk sağlığı açısından ciddi riskler doğurduğunu vurguladı.

190 TIBBİ MONOGRAF HAZIRLANDI

Prof. Ayar, üretici ve araştırmacıların başvurabileceği 190 adet tıbbi bitki monografının TİTCK tarafından hazırlandığını açıkladı.

Bu monograflar, ürünlerin bilimsel altyapısını oluşturacak ve ruhsat süreçlerinde referans niteliği taşıyacak.

ÇAY GÖRÜNÜMLÜ İLAÇLAR ARTIK DAHA SIKI DENETİMDE

Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başaran ise bitki çaylarının içerdiği etken maddelerin ölüme varan zararlar oluşturabileceğine dikkat çekti.

Belçika’daki benzer bir olayda, yanlış bitkiyle hazırlanan çay yüzünden 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Başaran, "Kekik, papatya, kantaron gibi yaygın bitkilerin dahi uzun süreli kullanımı ciddi organ hasarına neden olabilir." dedi.

BİTKİ ÇAYLARI ECZANELERDE SATILACAK

Konferansta, ruhsat süreçleri, kalite ve üretim standartları, eczane dağıtımı gibi başlıklar ele alındı.

Zayıflamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bitki çayları, artık marketlerde satılamayacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca eczanelerde satışına izin verilecek.

Uzmanlar, sadece onaylı çayların tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.