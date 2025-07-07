Bitlis'te şehit ailelerine şehadet haberi verildi

Kuzey Irak, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberi yürekleri dağladı.

Bölgede; terör örgütünden temizlenen bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında, metan gazından etkilenen 19 askerden 12'si şehit oldu.

Bitlisli şehit piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir ve Celattin Uyanık'ın şehadet haberi ailelerine ulaştırıldı.

ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Adilcevaz ilçesine Karaşeyh köyüne giden Adilcevaz Kaymakam Vekili ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, beraberindeki askeri yetkililer ve sağlık ekipleriyle, şehidin ailesine şehadet haberini iletti.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Haberin verilmesinin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları aileyi teskin etmeye çalıştı.

Şehidin ağabeyi Mehmet Vefa Yeşildemir, kardeşinin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olduğunu belirtti.

"VATAN SAĞ OLSUN, HER ŞEY VATAN İÇİN"

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen Yeşildemir, "Vatan sağ olsun. Her şey vatan için. Kahrolsun PKK, kahrolsun terör örgütleri. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın devletimiz. Hepimiz onun yolunda birer askeriz. O gitmişse biz varız. Biz gidersek bir başkası vardır. Başımız devletimiz ve milletimizin yolundadır.

Hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Amirlerimize söyledim. Bizi de yazdırın. Benle babam isimlerimizi yazdıracağız. Oraya gitmek için talepte bulunuyoruz. Devletimiz için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Devletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"20 GÜN SONRA ELAZIĞ'A GELECEKTİ"

Kardeşinin bekar olduğunu dile getiren Yeşildemir, "Kardeşim yaklaşık 3 yıldır görevdeydi. 20 gün sonra Elazığ'a gelecekti." dedi.

Güvenlik koruculuğundan emekli olan baba Nevzat Yeşildemir ise "Allah devlete zeval vermesin. Yeter ki devlet, vatan sağ olsun." diye konuştu.

ŞEHİT UYANIK GÖREVE 4 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Mutki ilçesinde de Kaymakam Onur Yılmazer ve askeri yetkililer şehit Uyanık'ın Dereyolu köyündeki baba ocağına giderek aileye şehadet haberini iletti.

Türk bayrağı asılan şehidin evine gelen yakınları ve komşuları, aile üyelerini teskin etmeye çalıştı.

Uyanık'ın 4 yıl önce göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.