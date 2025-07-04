BM: Gazze'de yardım dağıtım noktalarında bir ayda 613 kişi öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze'deki soykırım ve abluka politikası sürüyor.

Kente yardım girişlerine izin vermeyen İsrail, sözde yardım noktalarında da Filistinlileri hedef alıyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani'den kritik bir açıklama geldi.

VERİLER PAYLAŞTI

Shandasani, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı, bazı verileri paylaştı.

YARDIM NOKTALARINDA 613 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'de insani yardım dağıtım noktaları yakınlarında bir ayda 613 kişinin öldürüldüğünü bildiren Shamdasani, bunlardan 509'unun ABD-İsrail güdümlü GHF çevresinde olduğunu ifade etti.

"İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERİ BOMBALADIĞI AÇIK"

Söz konusu ölümlere ilişkin hedef göstermeyen Shamdasani, "Ancak İsrail ordusunun, GHF tarafından işletilen dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan Filistinlileri bombaladığı ve ateş açtığı açık." ifadesini kullandı.

Shamdasani, ayrıca bölgedeki olaylara dair bilgilerin gelmeye devam ettiğini belirterek bunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ATEŞ AÇILIYOR

Sözde yardım dağıtım merkezi Gazze İnsani Yardım Vakfı'nda bir süre çalışan eski güvenlik görevlisi, meslektaşlarının hiçbir tehdit oluşturmayan ve gıda yardımı için bekleyen aç Filistinlilere nedensiz yere defalarca ateş açtığına tanık olduğunu söylemişti.

Associated Press haber ajansının elde ettiği görüntüler ve konuya ilişkin bilgi sahibi kişilerin ifadeleri de insani yardım dağıtım merkezlerinde sıra bekleyen Gazzelilere yardım dağıtım çalışanları tarafından ateş edildiğini ortaya koymuştu.

İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ: YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİ

ABD'nin üstlendiği, İsrail'in desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı, 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINA 'NAZİ TOPLAMA KAMPI' BENZETMESİ

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Gazze İnsani Yardım Vakfı noktalarından erzak temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun en az 410 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.