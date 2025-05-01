BM'den İsrail'e, Gazze'de 'acımasız ablukayı sonlandırma' çağrısı

AA

İsrail, Gazze'de saldırıları devam ederken insani yardım girişine de izin vermiyor.

İsrail'in 2 Mart'ta insani yardım girişlerini durdurması üzerine Gazze'de insani kriz, her geçen gün daha da derinleşiyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin vermediği Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"MAĞDUR OLANLARI KURTARMAYI DURDURMA YÖNÜNDE BİLİNÇLİ BİR KARAR ALINDI"

İsrailli yetkililerin, 2 ay önce Gazze'ye tüm yardımları engelleme ve saldırıların mağduru olanları kurtarma çabalarını durdurma yönünde bilinçli bir karar aldığını hatırlatan Fletcher, bu politikanın "Hamas'a baskı yapmak" olduğunun açıkça ifade edildiğini bildirdi.

"İŞGALCİ GÜÇ İSRAİL, YARDIMA İZİN VERMELİ"

Fletcher, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunarak, "Ancak uluslararası hukuk nettir; işgalci güç olarak İsrail, insani yardıma izin vermeli. Yardım ve onun kurtardığı sivil hayatlar asla bir pazarlık konusu olmamalı. Yardımı engellemek sivilleri aç bırakır, onları temel tıbbi destekten mahrum bırakır. Sivilleri onur ve umuttan mahrum eder ve zalimce bir toplu cezaya çarptırır. Yardımı engellemek öldürür." ifadelerini kullandı.

"KORUNMASIZ BIRAKILAN SİVİLLERE HİÇBİR ÖZÜR YETERLİ OLAMAZ"

İnsani yardım hareketinin bağımsız ve tarafsız olduğunun altını çizen Fletcher, tüm sivillerin eşit derecede korunması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Fletcher, risklere rağmen, ellerinden geldiğince çok sayıda hayat kurtarmaya hazır olduklarını kaydederek, "İsrail yetkililerine ve onları ikna etmeye çalışanlara bu acımasız ablukayı kaldırmaları çağrısını yineliyoruz. İnsani yardım görevlilerinin hayat kurtarmasına izin verin. Korunmasız bırakılan sivillere, hiçbir özür yeterli olamaz. Ancak uluslararası toplumu bu adaletsizliği önlemek için harekete geçiremediğimiz için gerçekten üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL YARDIMLARI DURDURDU

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

SALIDIRILARA YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

2 BİN 308 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 308 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 973 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 400'e, yaralıların sayısının da 118 bin 14'e yükseldi.