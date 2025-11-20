Böcek ailesinin ölümünde yeni detay: Otelde kilitli kalmışlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 7 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, şüphelilere ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında, olayın meydana geldiği otelin 202 numaralı odasının DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından 11 Kasım'da ilaçlandığı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma dosyasına gönderilen yazıda, şirketin izinsiz faaliyet gösterdiği, ilaçlama işlemini yapan şüpheli D.C'nin ilaçlama işlemi yapmak için sertifika kaydı olmadığının belirtildiği ifade edildi.

Yazıda, ilaçlama işleminin S.K. sorumluluğunda D.C. tarafından yapıldığı, Z.K'nin ise şirketin sahibi olduğu, ilaçlama işleminden sorumlu D.C, S.K. ile Z.K'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Sevk yazısında, otelin sahibinin H.O. olduğu, R.B. ve M.M.U.D.C'nin yarı zamanlı olarak ihtiyaç durumunda otelde resepsiyon görevlisi olarak çalıştıkları, H.O'nun yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS ilaçlama şirketine, ilaçlama işlemi yaptırarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ifade edildi.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ OTELİ KİLİTLEYEREK YEMEĞE GİTMİŞ

Yazıda, resepsiyon görevlisi olarak çalışan M.M.U.D.C'nin "bilgi sahibi" sıfatıyla ilk alınan ifadesinde, 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklı gelen kokudan rahatsız olduğunu ve otel dışına çıktığını beyan etmesine karşılık, "şüpheli" olarak alınan ifadesinde ilaçlama işleminden kaynaklı bir kokudan bahsetmediği belirtildi.

Ayrıca, M.M.U.D.C'nin savcılıktaki ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü beyan ettiği aktarıldı.

Dosyadaki kamera görüntülerinde vefat eden baba Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı bilgisine yer verilen yazıda, baba kucağındaki çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada M.M.U.D.C'nin gelerek kapıyı açtığı bilgisine yer verildi.

Şüpheli M.M.U.D.C'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğinin tespit edildiği yazıda vurgulandı.

DİĞER RESEPSİYON GÖREVLİSİNİN İFADESİ

Yazıda, yine resepsiyon görevlisi R.B'nin ise 12 Kasım'da akşam saatlerinde rahatsızlandığını söyleyerek M.M.U.D.C'yi aradığı ve yerine işe gelmesini istediği yönünde ifade verdiği, daha sonra ise aslında rahatsızlanmadığını, arkadaşı ile görüşmek için yalan söylediğini beyan ettiği aktarıldı.

M.M.U.D.C'nin bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde ilaçlama yapılan odadan ilaç kokusu gelmesi üzerine rahatsızlık duyarak dışarı çıktığı da dikkate alındığında R.B'nin ilaç kokusundan rahatsızlanmış olabileceği belirtilen yazıda, R.B'nin beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu kapsamda resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı iş yerinde gerekli denetimleri yapmayarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Yazıda, yine otelde konaklayan M.T, F.R, A.H'nin 15 Kasım'da zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldıkları ve tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olduklarının tespit edildiğine dikkati çekildi.

Savcılık, sevk yazısında şüphelilerin beyanı, üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen ceza miktarının üst haddi, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, dosyada bu aşamada Adli Tip Kurumundan vefat eden kişilerin kesin ölüm sebebini belirtir raporun henüz gelmediği göz önünde bulundurularak, şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye başvurmuş, ertesi gün çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. 17 Kasım'da tutuklanmış, bugün ise ilaçlama şirketinin görevlileri Z.K, S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. tutuklanmış, otelin sahibi H.O. ve otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.