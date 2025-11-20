Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Fatih'te korkunç bir zehirlenme vakası yaşandı.

Yaşanan olayda 4 kişilik bir aile yok oldu...

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih ilçesindeki bir otelde kalan Böcek Ailesi, 12 Kasım sabahı rahatsızlanarak taksiyle hastaneye gitti.

Tedavilerinin ardından tekrar otele dönen aile, 13 Kasım gece saat 01.00 sıralarında yeniden fenalaştı.

ÖNCE ANNE VE ÇOCUKLARI SONRA BABA HAYATINI KAYBETTİ

Otel yetkililerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklar, tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren anne 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da yaşamını yitirdi.

TOPLAM 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliyle ilgili karar çıktı.

Otel çalışanı M.M.U.D.C., ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., şirket sahibinin oğlu S.K. ve ilaçlamayı bizzat gerçekleştiren D.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve bir kafenin işletmecisi F.M.O. da aynı dosya kapsamında daha önceden tutuklanan isimler arasında yer alıyordu.

OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Öte yandan Türkiye'nin katip ettiği olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada, serbest bırakılan otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.