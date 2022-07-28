Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
413.842
7.49%
BTXN Coin
10.17
10.30%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Bodrum'da kaçak iskeleler kaldırılıyor

    Kaçak yapılaşmayla ön plana çıkan Bodrum'da kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
    • 28.07.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da kaçak iskeleler kaldırılıyor

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yıl ortaya çıkan kaçak yapılar yine gündemde...

    Turizm cenneti olarak bilinen ilçede, Bodrum Belediyesi ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü iş birliğinde kaçak yapılarla mücadele devam ediyor.

    Kaçak ve ruhsatsız iskelelerin sökümü yapıldı

    Bu kapsamda Gümbet, Bitez, Müsgebi-Yahşi Plajı ve Türkbükü Sahili'ndeki 63 kaçak iskelenin yıkımı gerçekleştirildi. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Koyunbaba ve Yahşi'de iki kaçak ve ruhsatsız iskelenin sökümünü yaptı.

    Yarımada genelinde, izinli ruhsatlı olan iskelelerin ilgili yeni yönetmelik gereğince ruhsat süreleri bitiminde ruhsatları yenilenmeyerek kaldırılacağı bildirildi.

    Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor VİDEO

    'Kıyı kullanımını özelleştirenlerle mücadele sürecek'

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kıyı kullanımını adeta kendileri için özelleştirenlere karşı mücadelenin süreceğini kaydetti.

    AA'nın aktardığına göre Aras, "Bazı kaçak ve ruhsatsız yapılan iskeleler nedeniyle vatandaşlara sahilden geçiş imkanı bile bırakmamışlar. Yıkım programına alınan yapılar dışında ekiplerimizin denetimleri aralıksız sürüyor. Gelen ihbarlar tek tek değerlendirilerek inceleniyor." ifadesini kullandı.

    Bodrum da kaçak iskeleler kaldırılıyor #1

    Bodrum da kaçak iskeleler kaldırılıyor #2

    Bodrum da kaçak iskeleler kaldırılıyor #3

    Bodrum da kaçak iskeleler kaldırılıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Bakırköy'deki hastanenin iki ayrı noktasında yangın
    3. Sayfa

    Bakırköy'deki hastanenin iki ayrı noktasında yangın

    Ordu'da SOLOTÜRK rüzgarı esti
    Gündem

    Ordu'da SOLOTÜRK rüzgarı esti

    Görüş Bildir