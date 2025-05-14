Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 97 gözaltı

İHA
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Nurettin Yıldız katıldı.
Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı.
Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi kuzey kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi.
POLİSE SALDIRI
Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Uyarıları dikkate almayan grup, polis ekiplerine saldırdı.
Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.
Olaylar sırasında 39’u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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