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Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü

Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.