Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü

AA
Soğuk havalar yüksek bölgelerde etkili olmaya devam ediyor...
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.
TRAFİK YAVAŞ AKIYOR
Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Karayolları Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler yavaş ilerliyor.
EKİPLER UYARILARDA BULUNDU
Yer yer görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü bölgede polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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