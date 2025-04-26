İHA
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ilginç anlar yaşandı.
Aç kalan bir ayı, yiyecek bulmak için indiği köyde bir tavuk kümesine yöneldi.
Camı kırarak içeri girmeye çalışan ayının o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
CAMI KIRIP İÇERİYE BAKTI
Kümesin camını kıran ayı, başını uzatarak içeriye baktı.
Ayının yaklaşmasıyla paniğe kapılan tavuklar kaçışmaya başladı.
BAŞARISIZ OLUNCA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI
Bir süre daha kümese girmeye çalışan ayı, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı.
O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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