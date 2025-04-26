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Bolu’da aç kalan ayı kümese girmeye çalıştı

Bolu’da aç kalan ayı kümese girmeye çalıştı Kıbrıscık ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen bir ayı, tavuk kümesine girmeye çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ayının cama dayandığı ve tavukların paniğe kapılarak kaçtığı anlar yer aldı.