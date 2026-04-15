Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, toplandı.

Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Toplantıda bölgede ve dünyadaki son gelişmeler ele alınırken 3 ana gündem maddesi öne çıktı.

İLETİŞİM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazılı bir açıklama yayınladı.

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İRAN VE ABD ARASINDAKİ ATEŞKES İÇİN TEMASLAR DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, bölgemizde yaşanan çatışmalar, dünyadaki son gelişmeler ve “Terörsüz Türkiye” süreci ele alındı. Toplantıda İran’a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükûnetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi.

BÖLGEDEKİ SAVAŞA KARŞIN ALINAN TEDBİRLER

Toplantımızda bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye’yi savunma sanayiinden iletişim ve bilişim teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye, şehir planlamasından turizme kadar her alanda daha ileriye taşımak için atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirildi.



İç cephenin güçlendirilmesinin öneminin etraflıca ele alındığı toplantıda, millî bünyenin sağlam olmasının ülkemize yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesini sağlayacağı belirtildi. “Terörsüz Türkiye” süreci gibi birlik ve beraberliğimizi tahkim eden güçlü adımların kararlı bir şekilde atılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.