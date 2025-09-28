Bolu’da çorbacıda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bolu’da kent merkezinde bulunan bir çorbacıda, gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iş yerinin önüne taştı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kavga sırasında gruptakilerden biri, yanında bulunan bıçakla karşı gruptan iki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS GÖZALTI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.