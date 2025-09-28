Abone ol: Google News

Bolu’da çorbacıda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kent merkezindeki bir çorbacıda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgada, biri bıçakla saldırarak iki kişiyi yaraladı.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 15:41

Bolu’da kent merkezinde bulunan bir çorbacıda, gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iş yerinin önüne taştı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında gruptakilerden biri, yanında bulunan bıçakla karşı gruptan iki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS GÖZALTI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

