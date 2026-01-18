İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halkı zehirleyen uyuşturucu madde ve tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap ve 314 kg katkı madde ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kg katkı maddesi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.



2 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kg katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve 1 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

