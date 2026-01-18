İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

- İstanbul Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu yapıldı.
- Operasyonda 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap ve 314 kg katkı maddesi ele geçirildi.
- 2 şüpheli gözaltına alındı.
Halkı zehirleyen uyuşturucu madde ve tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.
Operasyonda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap ve 314 kg katkı madde ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
"2 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kg katkı maddesi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.
2 şüpheliyi yakaladık.
ELE GEÇİRİLENLER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kg katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve 1 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.
KARARLILIK MESAJI
Zehir Tacirinden, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.
İstanbul Emniyet Müdürümüzü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.