İHA
Bolu’nun doğa turizmiyle bilinen Yedigöller Milli Parkı yolunda, zehirli boynuzlu engerek yılanı görüldü.
Hafta sonu tatili için bölgeye giden Murat Kara, yol kenarında hareketsiz yatan yılanı fark etti.
YILANA SOPAYLA YAKLAŞTI
Yılanı daha yakından incelemek isteyen Kara, bir sopa yardımıyla yaklaştı.
Ancak boynuzlu engerek, sopaya doğru atak yapınca kısa süreli panik yaşandı.
RAHATSIZ ETMEDEN UZAKLAŞTI
Zehirli türler arasında yer alan ve Türkiye’de nadiren görülen yılanla karşılaşan Kara, hayvana zarar vermeden bölgeden uzaklaştı.
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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