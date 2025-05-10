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İHA

Bolu'da TEM Otoyolu’nda, sabah saatlerinde yaşanan kazada, sürücüsünün uyuduğu iddia edilen buğday yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Seyir halinde olan Veysel İ. yönetimindeki tır yol ortasına devrilerek yan yattı.

TONLARCA BUĞDAY OTOYOLA DÖKÜLDÜ

Kazada sürücü hafif yaralanırken, dorsede bulunan tonlarca buğday otoyola döküldü.

Kazanın ardından yol uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.

TIR VİNÇ YARDIMI İLE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri güvenlik önlemleri alarak, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Tır, vinç yardımıyla kaldırıldı ve trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.