Bolu’da yola fırlayan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bolu’da şehir merkezinde yaşanan kazada, 7 yaşındaki Ömer Efe Y. aniden yola fırladı.

Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, küçük çocuğa çarptı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı çocuğun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilin seyir halindeyken bir anda yola koşarak çıkan Ömer Efe Y.’ye çarptığı, çarpmanın etkisiyle çocuğun takla atarak yola savrulduğu görüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken sürücüyü gözaltına aldı.