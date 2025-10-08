Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Ekim ayı itibarıyla Aladağlar, Kartalkaya ve Sarıalan Yaylası çevresinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Bin 500 metre rakımın üzerindeki alanlarda kar görülürken, kent merkezinde hava sıcaklığı hissedilir şekilde düştü.