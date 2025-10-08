Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış mevsimi yavaş yavaş etkisini gösteriyor...
Bolu’nun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.
BOLU'YA İLK KAR DÜŞTÜ
Ekim ayında etkili olan kar, Aladağlar ve Kartalkaya bölgelerinde aralıklarla yağdı.
Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, bin 500 metre rakımın üzerindeki alanlarda kar etkisini gösterdi.
YER YER SÜRECEK
Sarıalan Yaylası, Aladağlar ve Kartalkaya çevresinde kar yağışının yer yer devam ettiği bildirildi.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yüksek bölgelerde aralıklı olarak süreceğini, kent merkezinde ise sıcaklıkların 5 ila 7 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini açıkladı.