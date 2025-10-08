Abone ol: Google News

Ekim ayı itibarıyla Aladağlar, Kartalkaya ve Sarıalan Yaylası çevresinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Bin 500 metre rakımın üzerindeki alanlarda kar görülürken, kent merkezinde hava sıcaklığı hissedilir şekilde düştü.

Yayınlama Tarihi: 08.10.2025 15:29
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış mevsimi yavaş yavaş etkisini gösteriyor...

Bolu’nun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

Ekim ayında etkili olan kar, Aladağlar ve Kartalkaya bölgelerinde aralıklarla yağdı.

Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, bin 500 metre rakımın üzerindeki alanlarda kar etkisini gösterdi.

YER YER SÜRECEK

Sarıalan Yaylası, Aladağlar ve Kartalkaya çevresinde kar yağışının yer yer devam ettiği bildirildi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yüksek bölgelerde aralıklı olarak süreceğini, kent merkezinde ise sıcaklıkların 5 ila 7 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini açıkladı.

