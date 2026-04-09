Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi serbest bırakıldı

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda da son olarak İzmir'in Bornova Belediyesi'ne de operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye görevlisi, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ

İfade işlemleri tamamlanan Ekşi, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Ömer Eşki ve 3 belediye görevlisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖZKAN YALIM DOSYASINDA ADI GEÇİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesi'ne yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında; Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanmıştı.