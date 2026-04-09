Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Savaşın başlamasından bu yana bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanması için çalışan Fidan, ateşkes sonrası da görüşmelerine devam ediyor.

PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Fidan bu kapsamda Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede geçici ateşkesin son durumu ve İslamAbad'da başlayacak müzakereler ele alındı.

SÜREÇ BELİRSİZ

İmzalanan anlaşmaya rağmen sürecin nasıl devam edeceği konusunda belirsizlikler yerini koruyor.

Ateşkesin imzalandığı gün İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar da iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ROLÜ

Türkiye, savaşın başlamasından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Bu kapsamda birçok temasta bulunulup taraflar arasında sükunet sağlanılması hedefleniyor.