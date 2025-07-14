Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde, olağandışı fiyat ve işlem hacmi dalgalanmaları tespit edildi.

Küçük yatırımcının zarara uğramasına yol açan bu yapay hareketlerin sosyal medya aracılığıyla organize edildiği belirlendi.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Borsa İstanbul'da pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında; Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta toplam 8 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

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