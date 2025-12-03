Borsa manipülasyonu operasyonunda gözaltına alınan Gökhan Gönül, adliyeye sevk edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsada manipülasyon yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor.

Dün bu kapsamda İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalanırken şüpheliler arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

GÖKHAN GÖNÜL GÖZALTINDA

Bu kapsamda ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve eski milli futbolcu Gökhan Gönül de gözaltına alındı.

Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, son olarak Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer almıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bugün itibariyle aralarında Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Çağlayan Adliyesi'ne getirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

7 KİŞİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLU BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.