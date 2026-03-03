Sıradaki hedef Türkiye mi? Ersan Şen: Türkleri tanımayanlar atıp tutabilir

ERSAN ŞEN'İN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Dünyanın gözü kulağı Körfez'deki savaşta...

Özellikle İsrailli bazı sosyal medya hesapları ise şimdiden sıranın Türkiye'ye geleceği yönünde gerçeklikten uzak propaganda söylemleri yürütüyor.

Ensonhaber.com Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, Cilara'nın kendisine yönelttiği "'Amerika'da bazı şuursuzlar şöyle yorumlar yapmaya başladı, "İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek, 2036'da da Ankara'yı vuracağız.' Şimdi gerçekten Amerika'nın ve İsrail'in hedefinde Türkiye var mıdır hocam? "sorusuna karşılık düşüncelerini paylaştı.

"İRAN İSTİHBARATI HOMOJEN DEĞİL"

Soru karşısında derin bir iç çeken Ersan Şen, "İran'da şöyle bir hata yapıldı, tabii onların iç meseleleri. Ne zaman Haniye katledildi İran'da ondan sonra şu söylendi İran'da 'kardeşim istihbaratınıza dikkat edin'" diyerek sözlerine başladı.

İran istihbaratının homojen olmadığını ve parayla satın alınabilir olduğunu dile getiren Ersan Şen, "Osmanlı bir şey yapmıştı, çok önemlidir Osmanlı'da yeniçeri var, zülüflü baltacılar var, bu zülüflü baltacılar ne? Bunlar padişahın, sultanın cülus bahşişi alan çocukluktan bu yana yetiştirilen güvenilir, güvenlik birimleridir bunlar. Niye? Satış olmasın içerden." diyerek devam etti.

"TÜRKİYE'YE HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Venezuela'da olduğu gibi pijamayla götürülmemen için, nokta atışı suikastler olmasın diye Osmanlı'nın böyle bir yöntem geliştirdiğini anlatan Ersan Hoca, bunun çok önemli bir şey olduğunu ve buradan ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Ersan Hoca, Türkiye ile ilgili ifade edilen "Sıra Türkiye'de" söylemleri ile ilgili olarak ise, "Türkiye'nin önünü tıkamak için, yıpratmak için ağızlarından salyalar akıtarak Türkiye'ye çökeceklerini zannediyorlar. Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Dünya'da iki millete dokunamazsın birisi Çinliler ikincisi Türklerdir. Bizim bir genetiğimiz var bu genetiğimizi bizim hemen "ha" diğince kaybetmemiş mümkün olmaz." dedi.

Tarihte Türklerin 17 devlet kurduğunu hatırlatan Ersan Hoca, hiç kimsenin tereddüdü olmaması gerektiğini söyledi.