Borsa manipülasyonu soruşturması: Ünsal Ban tahliye edildi

Manipülasyonlara yönelik soruşturmalar devam ediyor...

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı iddiaları araştırılmıştı.

BAN TUTUKLANMIŞTI

Hakkında gözaltı kararı verilen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Fethiye’de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ban, işlemlerin ardından tutuklanmıştı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Soruşturma devam ederken 36 gün tutuklu kalan Ban, etkin pişmanlıktan yararlandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Ban, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Cezaevi'nden tahliye edildi.