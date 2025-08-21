Bu çeyrekleri kimse bozmuyor: Alırken kontrol edin

Altında sahtecilik, ne yazık ki devam ediyor...

Son olarak “Suriye altını” olarak adlandırılan çeyrek altınlar ortaya çıktı. Uzmanlar bu altınlarla ilgili uyarıda bulundu.

NTV’nin haberine göre, söz konusu altınlar Darphane’de değil, piyasada basılıyor ve bu nedenle gerçek çeyrek altınlarla karıştırılabiliyor.

Ancak bozdurmak neredeyse imkansız çünkü kuyumcular bu altınları geri almak istemiyor.

MİHENK TAŞI YÖNTEMİ

Kuyumcular, sahte altını ayırt edebilmek için mihenk taşı testi gibi yöntemler kullanıyor. Ancak yine de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.