Bu görüntüler bize yakışmıyor: Kuralları hiçe sayan düğün konvoyuna ceza yağdı

Trafikte kuralların gerektiği şekilde uygulanması, sadece cezalardan kaçmak için değil, can sağlığını da güvenceye almaktadır.

Sürücülerin trafikte hem kendi, hem diğerlerinin canlarını tehlikeden uzak tutmak adına dikkatli davranması hayati önem taşıyor.

Uygulanmayan kurallar ise, can yakıyor...

Birçok ihlalin birden yapıldığı düğün konvoylarına bir yenisi İstanbul'da eklendi.

"BU GÖRÜNTÜLER BİZE YAKIŞMIYOR"

"Bu görüntüler bize yakışmıyor" notuyla sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir düğün konvoyunun hiçe saydığı kuralları ve kesilen cezaları aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 araç sürücüsünün yakalandığını belirtti.

Sultanbeyli'de kaydedilen görüntüler sonrası ekiplerin harekete geçtiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, sürücüler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatıldığını duyurdu.

"CAYDIRICILIK İLKESİ TRAFİK KÜLTÜRÜNÜN YERLEŞMESİNDE OLMAZSA OLMAZ"

Trafik kazalarının toplumsal bir sorun olduğunu kaydeden Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

İstanbul Sultanbeyli'de çekildi bu düğün konvoyu. Bir çiftin en mutlu günü ama trafik kuralları hiçe sayılmış. Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler, gürültü… Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar var trafikte. Evine, işine varmaya çalışanlar var. O yüzden hep diyoruz ki: Caydırıcılık ilkesi trafik kültürünün yerleşmesinde olmazsa olmaz…

"YOL KAPATANLARIN EHLİYETLERİNİ 60 GÜN GERİ ALACAĞIZ"

Bu görüntüde yer alanlar, düğün konvoyu yapanlar elbette cezasız kalmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 10 araç sürücüsü yakalandı. Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.



Yeni trafik kanunu teklifine göre: Düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların, sürücü belgesini 60 gün geri alacağız, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz.



Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa; Sürücü belgesini 120 gün geri alacağız, araçlarını da 120 gün trafikten men edeceğiz.

"TRAFİK KAMUSAL BİR ALANDIR"