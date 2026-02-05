Buca Belediyesi'nde 28 şüpheliye gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişme...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin ettiği tespit edildi.

28 KİŞİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlattı.