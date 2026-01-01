Buca'nın tatildeki belediye başkanı Görkem Duman'dan açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in çöp sorunu gündemden düşmüyor.

İzmir'de çöp sorunu kronik bir hale geldi artık.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, her gün yeni bir skandalla kamuoyuna yansıyor.

Son skandal ise Buca'dan...

BUCALI İŞÇİLER GREVE BAŞLADI

Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle eyleme başladı.

Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar, Buca Belediyesi önünde toplanarak greve başladı.

BAŞKAN TAYLAND'A TATİLE GİTTİ

İşçiler yaklaşık 1 senedir maaşlarını düzgün alamadıklarını belirterek greve başlarken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland’ın ünlü Phuket Adası’nda tatilde olduğu ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARI EĞLENCELERİNİ PAYLAŞTI

Orhan ve arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarında sık sık kameraya yansıyan Bucalı Başkan Duman, tekne turlarında eğlenirken şnorkelle dalış yaparken görüldü.

Buca'da ise çöp dağları aldı başını gitti...

AÇIKLAMA YAPTI

Eleştirilerin ardından açıklama yapan Duman, şöyle dedi;

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

"2025’in son saatlerinde, 2026’nın ilk saatlerinde işçi ve emekçi kardeşlerimizle bir aradayım. Doğup büyüdüğüm, yaşadığım kente; Buca’mıza ve kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmek için görevimin başındayım.

"BİRKAÇ GÜNLÜĞÜNE TATİLE ÇIKTIM"

Son iki yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından, çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok; tamamen insani bir durumdur.

"ÜZÜNTÜYLE İZLİYORUM"

Ancak görüyorum ki, ülkemizde giderek büyüyen linç kültürü, kimi zaman gerçekleri gölgeleyip niyet okumaları üzerinden bir algı üretimine dönüşebiliyor. Bu durumun, verilen emeği ve mücadeleyi yok sayan bir noktaya taşınmasını üzüntüyle izliyorum."