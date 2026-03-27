Bülent Arınç, eşiyle umreye gitti

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, umreye gitti.

Eşiyle birlikte umreye giden Arınç, o anlara dair de kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

UMRE ZİYARETİNDE

Arınç, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte Kabe'den bir paylaşım yaptı.

Bülent Arınç paylaşımına, "Lebbeyk Allâhümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke leke." diye yazdı.

Bu, hac ve umre ibadetleri sırasında ihrama girildikten sonra sıkça okunan ve Telbiye duası olarak bilinen duadır.

Allah'ın davetine icabet etmeyi, bağlılığı ve teslimiyeti ifade eder.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ÖZGÜR ÖZEL'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı Meclis'teki makamında ziyaret etmişti.

İADEİZİYARET

Ziyaretin, Arınç'ın bir süre önce Özel'i makamında ziyaret etmesi nedeniyle iadeiziyaret kapsamında olduğu öğrenilmişti.