Bülent Arınç, hastanede tedavi gören Hikmet Çetin'i ziyaret etti

CHP'nin son dönemde ön plana çıkan isimlerinden biri, önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin oldu.

Yeni yönetime destek veren, her organizasyona katılarak Özgür Özel'i destekleyen Çetin, şu sıralar sağlık sorunları yaşıyor.

Çetin, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılırken tedavisi serviste devam ediyor.

BÜLENT ARINÇ ZİYARET ETTİ

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Çetin’i ziyaret etti.

Arınç, Çetin'i ziyaretinin ardından Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile de çalışma ofisinde bir araya geldi.

"NEREDEYSE AĞLAYACAKTIM"

Arınç, "Haberal Hoca'ya yapılan haksızlıkları aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım. Buna rağmen hiçbir zaman dünyada ülkemizin aleyhine tek bir söz ettirmedi. Dünya Tıp Birliği Başkanlığı’nı yürütüyordu ve kongrenin 2010’da Türkiye’de yapılmasını sağlamıştı.

Hem de bu süreci cezaevinden yönetti. Haberal Hoca, 'Buraya konulacağımı rüyamda görsem inanmazdım ama buraya konuldum diye memleketime küsecek değilim. Ne mutlu bizlere ki ülkemiz var. Görevimiz bu ülkeye sahip çıkmaktır' diyor. İşte böyle bir bilim insanına bu haksızlıklar yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖREVİMİZ BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK"

Haberal ise Arınç’a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Haberal, "İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnettarız. Bizlerin görevi, bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmaktır." ifadesini kullandı.

MURAT ÇALIK'I DA ZİYARET ETMİŞTİ

Arınç, daha önce de İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Murat Çalık'ı da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.