Bülent Arınç'tan Murat Çalık'a ziyaret

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçtiğimiz gün Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cezaevi aracıyla içeri alınan Çalık, yaklaşık 3 saat içeride kaldı.

İşlemleri tamamlanan Çalık, aynı cezaevi aracıyla Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı ve cezaevine geri gönderildi.

Çalık, bu sabah saatlerinde de ilik kemiği örneği için yeniden biyopsi oldu.

Çalık'ı ziyarete ise dikkat çeken bir isim geldi.

BÜLENT ARINÇ HASTANEDE

TBMM Eski Başkanı ve AK Parti'nin kurucu isimlerden olan Bülent Arınç, Murat Çalık'ı ziyaret etti.

Hastaneye geçtiğimiz dakikalarda gelen Arınç'ın ziyareti henüz sona ermedi ancak ziyaret sonrası kısa bir açıklama yaptı.

"TUTUKSUZ YARGILANMA PRENSİP"

Arınç açıklamasında, "Herkese insaf, merhamet tavsiye ediyorum. Hastanemiz tedavileriyle ilgileniyor. Hayırlı olur inşallah. Çok ağır bir suçtan bahsetmiyoruz. Kendisi belli bir yer sahibi olan insanların belli zamanlarda suçlanması mümkündür.

Ben de yargılandım ama hep tutuksuz yargılandım. Bugün de bütün dünya tutuksuz yargılanmayı prensip kabul eder. Biz Murat Çalık'ın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Murat Çalık pırlantadır. Üzerine atılan suçlar gerçekleşmemiştir." dedi.

SORUŞTURMALAR HAKKINDAKİ KONUŞMASI DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Arınç yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan soruşturma kapsamında yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu kastederek, tutuksuz yargılanmaya dikkat çekmişti.

"MUĞLAK İFADELERLE İNSANLARI TUTUKLUYORUZ"

"Öyle muğlak ifadelerle insanları tutukluyoruz ki bugün, sonradan pişmanlık fayda etmiyor." diyen Arınç, devamında şöyle demişti;

Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün ekmek kadar su kadar, ekonomideki zorlukları düşünerek söylüyorum, bundan bile daha önemli. Adaletsizliğin sonucu aynı zamanda ekonomik sıkıntılardır.



Bizim en çok değer verdiğimiz kul hakkıdır. Sizin benim üzerimizde benim sizin üzerinizde hakkım varsa hayattayken bunu bağışlamamız lazım. Öbür tarafa bu hakla gidersek Allah diyor ki, ben sizin hakkınıza karışmam.



Bunun cezasını ayrıca görürsünüz. Şimdi düşünün benim sizin üzerinizdeki kağıt parası hakkından dolayı böyle bir yargılama göreceğim. Dolasıyla inançlı insanlar, attığı her adımı bilerek atmalı. Adalet, her gün evinden alınıp bir insanın bir taraflara götürülmesi kötü bir şey.

"TUTUKSUZ YARGILAMA MÜMKÜNSE BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK LAZIM"

Tutuklu yargılamalara karşı olduğunu yineleyen Arınç, “Tutukluluk bir tedbirdir, cezaya dönüşmemelidir. Unutmayalım ki bugünkü Anayasa Mahkemesi kararlarının yüzde 67’si adil yargılama hakkının ihlal edilmesinden.” demişti.

İmamoğlu’nun davasını kastederek, “Tutuksuz yargılama mümkünse bunu gerçekleştirmek lazım. Çünkü tutuklu yargılamalar sonunda cezadan daha beter hale gelebiliyor.” ifadelerini kullanmıştı.