Bülent Bakiler, vasiyeti üzerine Sivas'ta anne ve babasının yanına defnedildi

Türk edebiyatı önemli bir isme veda etti.

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

Bakiler'in cenazesi, geçtiğimiz gün Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan namazın ardından vasiyeti üzerine Sivas'a gönderildi.

İKİNCİ CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sivas'taki Ayyıldız Cami'nde ikindi namazının ardından ikinci bir cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun başta olmak üzere sevenleri ve yakınları katıldı.

Cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Limon kıldırdı. Bakiler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, sevenlerinin omuzlarında tekbirler getirilerek taşındı.

VASİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cenaze namazı sonrası Bakiler, vasiyeti üzerine Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'nda babası Cezmi ve annesi Hayriye Bakiler'in yanına defnedildi.

Üzerine ise Mekke'den ve Karabağ'dan getirterek yakın bir arkadaşına teslim ettiği toprak serpildi.