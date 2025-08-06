Bunaltan sıcaklara kısa bir ara: İstanbul ve Ankara'ya yağmur geliyor

Türkiye, birkaç haftadır aşırı sıcakların etkisi altında...

Sıcaklıklar hâlâ mevsim normallerinin üzerinde seyretse de önümüzdeki günlerde Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili, "Çarşamba akşamı gece yarısı Trakya'dan gelen bir yağışlı hava kütlesi var. Bu yağışlı hava kütlesi Marmara'nın kuzeyine, İstanbul çevresine yağış bırakacak, Marmara'nın diğer illerinde, Bursa ve Sakarya'da da yağmur görülecek" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SICAKLIKLAR YİNE ARTACAK

"Sıcaklıklar tekrar artmaya başlayacak. Bu sıcaklık artışları İç Ege'de ve Güneydoğu'da biraz aşırıya kaçacak gibi geliyor" ifadelerini kullanan Şen, olası orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Nem, gündüz saatlerinde 30 derecenin altına düşecek gibi görünüyor, dolayısıyla sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak İç Ege'de. Orman yangını açısından dikkat etmemiz gerekecek bu hafta sonu" diye konuştu.