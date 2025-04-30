Burdur’da bakımını yaptığı asansör üzerine düştü

İHA
Burdur'un Tefenni ilçesinde bir mermer fabrikasında asansör bakımı yapan 40 yaşındaki Halis Eryılmaz, üzerine asansör kasası düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Eryılmaz’ı önce Tefenni Devlet Hastanesi’ne, ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Yoğun bakımda bir gün süren müdahalelerin ardından Eryılmaz, hayatını kaybetti.
JANDARMA OLAYI SORUŞTURUYOR
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Asansörün düşüşüne neyin sebep olduğu araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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