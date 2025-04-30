Burdur’da bakımını yaptığı asansör üzerine düştü
İHA

Burdur'un Tefenni ilçesinde bir mermer fabrikasında asansör bakımı yapan 40 yaşındaki Halis Eryılmaz, üzerine asansör kasası düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Eryılmaz’ı önce Tefenni Devlet Hastanesi’ne, ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Yoğun bakımda bir gün süren müdahalelerin ardından Eryılmaz, hayatını kaybetti.

JANDARMA OLAYI SORUŞTURUYOR

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asansörün düşüşüne neyin sebep olduğu araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor